Vorst hindert boeren voorlopig niet: 'Volop mogelijkheden om tot een goede oogst te komen'

ODOORN - Boeren houden deze dagen de weersverwachtingen nauwlettend in de gaten, want terwijl de akkers worden ingezaaid, is er ook sprake van koude nachten met vorst aan de grond.

Akkerbouwer Jan Reinier de Jong uit Odoorn maakt zich voorlopig nog geen zorgen. "Eind november hebben we een korte heftige vorstperiode gehad, die niet goed voorspeld was. Die heeft schade veroorzaakt in de laatste bieten. Nu hebben we er weer mee te maken, maar ja het zijn de grillen van Moeder Natuur."De Jong rekent, ondanks de vorst, op een goede oogst. "Je moet blijven relativeren, want anders moet je geen boer worden. De bieten zijn gemiddeld een week eerder gezaaid dan vorig jaar, en gemiddeld is de stand heel erg gunstig. Dus zijn er volop mogelijkheden om tot een goede oogst te komen."De suikerbieten van De Jong hebben de vorst tot nu toe overleefd. "We hebben nog geen schade. Wel zijn er aardappelplantjes, die zijn achtergebleven afgelopen herfst, kapot gevroren.""Door het heldere weer kan het vannacht flink afkoelen. Daardoor verwacht ik minima van drie granen onder nul, met op klomphoogte flinke vorst", zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag. Volgens de weerman verdwijnen de vorstnachten na donderdag.