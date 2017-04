'Wethouder Wilms wilde iets betekenen voor de samenleving'

EMMEN/SCHOONEBEEK - Bouke Durk Wilms wilde zijn werk, ondanks zijn ernstige ziekte, nog zoveel mogelijk voortzetten, "maar helaas heeft het niet zo mogen zijn", zegt burgemeester Eric van Oosterhout.

Het overlijden van de wethouder is hard aangekomen bij het bestuur en de medewerkers van de gemeente Emmen. Wilms overleed afgelopen nacht op 54-jarige leeftijd, na een kort ziekbed, aan de gevolgen van kanker.“We hebben Bouke Durk leren kennen als een integere bestuurder, die wethouder is geworden om iets te betekenen voor de samenleving”, aldus Van Oosterhout. “Hij wilde dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen met de samenleving."Ook beschrijft de burgemeester hem als zeer betrokken bij de onderwerpen in zijn portefeuille. "Zo zette hij zich met hart en ziel in voor kinderen met onderwijsachterstanden, jongeren met problemen en het bestrijden van laaggeletterdheid. Maar ook op het gebied van verkeer en vervoer heeft hij veel voor de gemeente Emmen betekend."Volgens Van Oosterhout riep Wilms vaak dat cultuur het leven verrijkt. "Hij had een belangrijk aandeel in de culturele ontwikkeling van Emmen de afgelopen jaren. Hij was trots op de nieuwbouw van het Atlas Theater. Daarnaast was Bouke Durk een echt natuurmens, met zijn wortels in de landbouw. Hij was trots op het gebied waar hij vandaan kwam en droeg dat graag uit in zijn recreatie- en toerismeportefeuille. Bouke Durk was een prettige bestuurder met hart voor de samenleving. We gaan hem enorm missen.”“Onze gedachten zijn nu vooral bij zijn vrouw Inge, hun kinderen en verdere familie. Wij wensen hen heel veel sterkte en kracht bij het verwerken van dit enorme verlies", laat de gemeente weten.