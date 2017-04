Vrouw uit Emmen moet alsnog huis uit vanwege wietplanten

EMMEN - Een 38-jarige vrouw uit Emmen moet alsnog haar huis uit na de vondst van wietplanten in de kelder. De vrouw spande een kort geding aan tegen de gemeente, maar vandaag gaf de rechter haar ongelijk. Dit bevestigt de advocaat van de vrouw.

Dinsdagochtend 24 januari stonden volgens de vrouw achttien politiemannen met twee honden voor haar huis. Ze bleek vijf hennepplanten te hebben. De gemeente Emmen sloot haar woning direct voor drie maanden, maar doordat de vrouw bezwaar maakte, werd dit besluit uitgesteld, waardoor zij en haar 11-jarige zoontje nog niet op straat belandden.Emmen sluit panden waar een handelsvoorraad drugs wordt gevonden altijd voor drie maanden en hanteert hiermee een streng drugsbeleid. Maar volgens de vrouw was haar wiet niet bedoeld voor de handel, maar voor medicinaal thuisgebruik tegen haar posttraumatische stressstoornis (ptss).Tijdens de rechtszaak vorige week was er discussie over het totale gewicht aan drugs dat gevonden was. De politie vond volgens de gemeente natte henneptoppen van vijf planten in de kelder; goed voor 1,6 kilo en dat ziet Emmen als een handelsvoorraad. De rechter stelt de gemeente nu in het gelijk en dus moeten de vrouw en haar zoontje alsnog drie maanden hun huis uit.Emmen bood de vrouw eerder al vervangende huisvesting aan bij Stichting Het Kopland, een opvang voor vrouwen met kinderen. Tijdens de rechtszaak gaf de Emmense aan dat de gemeente haar daar als goede moeder tekort mee zou doen.