Van Aartsen: En dan nu aan het werk

ASSEN - Een volle Statenzaal heeft vanmiddag de nieuwe tijdelijke commissaris van de koning van Drenthe, Jozias van Aartsen, ontvangen.

Van Aartsen neemt vanaf vandaag de taken van de eerder vertrokken CdK Jacques Tichelaar over. “Ik had nooit gedacht dat ik hier ooit in deze rol voor u zou staan. Ik had eigenlijk andere plannen", zei hij in zijn eerste toespraak."U zult begrijpen dat ik hier mijlenver uit mijn comfortzone ben", voegde de 69-jarige oud-burgemeester van Den Haag eraan toe. Drenthe is voor hem onbekend terrein, op wat bezoeken in zijn periode als minister van Landbouw na. "Ik moet uiteraard de gebruiken die hier gelden gaan ontdekken en dat zal ik met veel graagte doen."Van Aartsen benadrukte dat hij Drenthe zal vertegenwoordigen waar dat nodig is. Hij zei ook binding te hebben met het Noorden via zijn familie. Wel waarschuwde een Drentse vriend hem. "Hij waarschuwde voor het wat verhullende taalgebruik in Drenthe. Ik moet oppassen en goed luisteren naar wat er gezegd wordt."Dat Van Aartsen een tussenpaus is, dat is hem duidelijk. Hij bedankte zijn voorganger, Jacques Tichelaar, voor zijn inzet de afgelopen jaren. "En dan nu aan het werk", zei hij tot slot richting de volle Statenzaal.