Vier Drenten vieren hun kroonjaar samen met de koning

ASSEN - Vier inwoners van Drenthe zijn uitgenodigd om de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander te vieren met een diner. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt.

Ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag nodigt de koning honderdvijftig Nederlanders uit voor een feestelijk diner op de vrijdagavond na zijn verjaardag. Alleen mensen die op 27 april een kroonjaar behalen, maakten kans op de uitnodiging. Een kroonjaar is een jaar waarin een door vijf deelbaar jubileum wordt gevierd.



In totaal reageerden ruim elfduizend mensen. Welke vier Drenten zijn ingeloot maakt de Rijksvoorlichtingsdienst niet bekend. "Het is aan de dinergasten zelf om de publiciteit op te zoeken", aldus een woordvoerder. Wij zijn nieuwsgierig naar de vier Drentse genodigden. Bent u daar één van? Laat het weten via redactie@rtvdrenthe.nl.



Na het diner met de koning en koningin wordt het paleis vijftig uur onafgebroken opengesteld voor het publiek.