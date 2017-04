Plaatselijk Belang wil museum in kerk Nieuwlande

NIEUWLANDE - Nieuwlande is in actie gekomen om het kerkgebouw in het dorp te redden. De gereformeerde kerk staat sinds maart te koop.

"Het zou mooi zijn als we een museum in het gebouw kunnen beginnen", vertelt Henk Zuidema van Plaatselijk Belang Nieuwlande. Daarom is Plaatselijk Belang van plan om de kerk voor een symbolisch bedrag in handen te krijgen, voordat de kerk in handen komt van een andere geïnteresseerde.De kerk staat te koop omdat deze gaat fuseren met de gereformeerde kerk in Hollandscheveld, vanwege het teruglopende ledenaantal. Er zijn al meerdere geïnteresseerden voor de kerk, waaronder een horeca-ondernemer. Plaatselijk Belang is bang dat met de verkoop het historisch karakter van de kerk verloren gaat en is op Facebook een actie begonnen."We willen het behouden in verband met het oorlogsverleden", legt Zuidema uit. Zo is in de kerk in het dorp Johannes Post zijn onderduikactiviteiten begonnen. De kerk ligt op loopafstand van het gerestaureerde onderduikershol in het bos bij de Johannes Poststraat.Volgens de initiatiefnemers van de actie verdient de kerk het om als een historisch monument bewaard te blijven. "We willen de verhalen door kunnen vertellen aan de jeugd. Zo kunnen we er dan bijvoorbeeld excursies organiseren voor scholen", aldus de voorzitter. De actiegroep hoopt met samenwerking met diverse partijen, waaronder stichting Cultuurfilms Drenthe, dat het museum in de kerk er kan komen. Halverwege mei moet bekend worden of dat gaat lukken.