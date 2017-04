'Bezuinigingen in geestelijke gezondsheidszorg verkeerd uitgevoerd'

ASSEN - De bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg zijn verkeerd uitgevoerd. Dat zegt Onno Hoes, voorzitter van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag, tegen BNR.

Volgens Hoes is een op de drie GGZ-plekken geschrapt, terwijl de vervangende zorg in de wijken nog niet goed was geregeld.Hoes stelt voor om sociale wijkagenten aan te stellen. Die moeten helpen bij het delen van informatie tussen organisaties in de wijken. Ook in Drenthe hebben we te maken met de landelijke problematiek. Zo trok de politie Noord-Nederland onlangs aan de bel over drukte met verwarde personen. In totaal nam het aantal incidenten met ruim 800 toe van 9.492 in 2015 naar 10.335 vorig jaar."Hoe meer mensen thuis in hun eigen omgeving kunnen blijven, hoe beter. Maar dan moet je wel de zorg daaromheen op een goede manier geregeld hebben, met een goed telefoonnummer voor advies, opvangmogelijkheden en een goede vervoerscapaciteit'', vertelt Hoes. En die zorg is niet altijd makkelijk. Zo is er in Emmen door de gemeente een boerderij aangewezen om verwarde mensen op te vangen, maar dat is na een hoop gesteggel uiteindelijk niet door gegaan In Assen is begin maart een speciale spoedpoli geopend om verwarde mensen op te kunnen vangen. Waar verwarde personen eerder nog in een politiecel werden gezet, worden ze nu opgevangen op het GGZ-terrein in Assen. "We vangen gemiddeld twee patiënten per dag op", vertelde Cees Vermeeren van GGZ Drenthe eerder. "Maar we verwachten meer, omdat de huisartsen ons inmiddels ook weten te vinden." Veel meldingen komen nog altijd binnen bij de politie. "Er wordt bij elk geval besproken of iemand direct naar de spoedpoli kan komen. Daarbij is veiligheid het belangrijkste."Hoes zegt nog wel: "De volgorde is verkeerd geweest: organiseren van het strafrecht en afstemming van de reguliere welzijnswereld in de wijken had eigenlijk georganiseerd moeten worden voordat je de bedden ging afbouwen.''