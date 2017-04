Assenaren genieten van werkzaamheden aan het spoor

ASSEN - Een flinke bouwkraan vlak voor de deur, het lijkt natuurlijk niet heel ideaal. Het is wel de realiteit voor een aantal inwoners van Assen.

Bij het station wordt druk gewerkt, en dat merken omwonenden ook. Toch vindt lang niet iedereen het erg, die grote bouwput voor de deur.Bert Visser gaat bijna elke dag kijken. "Dit is fantastisch natuurlijk, dit maak je nooit meer mee. Ik woon hier een straatje achter, dus ik ben helemaal op de hoogte hoe het vanaf het begin is gegaan. Als je die kranen ook ziet, waar zie je dat? Het zijn nog zware jongens ook."Voor Ria Beukema-Laferte is het net een voorstelling. "Dag en nacht heb je geroezemoes, geruis, gebonk. Het hoort erbij en ik stoor mij er niet aan. Ik vind het heerlijk, heel mooi. En die bedrijvigheid met de grijpers. Voor mij is het een soort ballet. Ik ben denk ik een van de weinige vrouwen die dit zo mooi vindt."Bekijk hier de beelden van Prorail: