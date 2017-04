Openbare herdenking in Atlas Theater Emmen voor overleden wethouder Wilms

Bouke Durk Wilms overleed op 54-jarige leeftijd

EMMEN - De overleden wethouder Bouke Durk Wilms wordt volgende week vrijdag herdacht in het Atlas Theater in Emmen.

Dat maakte burgemeester Eric van Oosterhout bekend op radio Drenthe.



Herdenken

De familie van de overleden wethouder Wilms heeft besloten om hem in besloten kring te begraven. De gemeenteraad staat morgenavond tijdens de raadsvergadering stil bij het overlijden, maar om iedereen de gelegenheid te geven om Wilms te herdenken organiseert de gemeente een bijeenkomst in het Atlas Theater.



Op het gemeentehuis kwamen vandaag veel warme herinneringen aan Wilms binnen. "We krijgen vandaag heel veel reacties uit de onderwijs-, cultuur- en recreatiewereld", vertelt Van Oosterhout. "Dan zie je dat het een heel geliefd mens was en dat veel mensen nauw betrokken waren bij hem. Niet alleen bij zijn werk maar ook bij zijn leven."



Ziekbed

Vanochtend maakte de gemeente bekend dat Wilms na een kort ziekbed is overleden. De wethouder had kanker. "Hij was op allerlei fronten een belangrijk en waardevol bestuurder", typeert burgemeester Eric van Oosterhout hem. Een kleine delegatie van de gemeente Emmen bezocht vanmiddag zijn vrouw en drie kinderen.



"Hij was ook in Schoonebeek een graag geziene inwoner", vertelt Van Oosterhout. "We zaten vanmiddag daar allemaal aan de keukentafel en dan hoor je de koeien in de verte. Dan zie je direct waar hij vandaan komt, een afkomst die hij nooit verloochend heeft."



De openbare bijeenkomst is vrijdag 28 april om 15:00 in het Atlas Theater.

