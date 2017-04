Dorpsfeest in Oosterhesselen: 'Het is goed voor de saamhorigheid'

Het driejaarlijkse volksfeest in Oosterhesselen staat weer voor de deur. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

OOSTERHESSELEN - Inwoners van Oosterhesselen maken zich op voor het grote dorpsfeest dat eens in de drie jaar wordt georganiseerd. De festiviteiten zijn dit jaar op 19, 20 en 21 mei. Het dorpsfeest heeft een lange historie. "Het is goed voor de saamhorigheid", aldus Ger Jeuring van de organisatie.

Jeuring is voorzitter van de stichting volksvermaken Oosterhesselen. De stichting organiseert jaarlijks een flink aantal activiteiten, maar het dorpsfeest is er maar eens in de drie jaar. "Het hele dorp kijkt er naar uit. Nee, we merken niets van een verminderde belangstelling."



Het overkoepelende thema bij het feest van dit jaar is muziek. "Dat zie je bij alle onderdelen terug. Of het nu gaat om de culturele avond of de optocht", legt Jeuring uit. De Hesselers vieren trouwens niet alleen feest. "Er zit ook een competitie-element in. De zeven buurten kunnen bij drie onderdelen punten verdienen. Het gaat allemaal om de hoofdprijs, de grote beer."



Emoties

Jeuring merkt dat inwoners van het dorp door het feest dichter bij elkaar komen. De afgelopen tijd liepen hier en daar de emoties op toen er sprake was van de vestiging van een azc in het dorp. "Maar als stichting volksvermaken houden wij ons daar niet mee bezig. We houden ons ver van politiek. We gaan voor feest en dat gaat het worden", aldus Jeuring.

Door: Steven Stegen