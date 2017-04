Ronald Suelmann ook volgend seizoen bij Hurry-Up

Ronald Suelmann blijft bij Hurry-Up (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - Aanvoerder Ronald Suelmann blijft ook volgend seizoen de clubkleuren van Hurry-Up verdedigen. Beide partijen kwamen vandaag een nieuw verbeterd contract overeen.

De 27-jarige Suelmann twijfelde om langer door te gaan in het eerste herenteam van de Zwartemeerders, omdat het steeds lastiger werd om zijn baan als accountmanager en het bedrijven van topsport te combineren.

Door het nieuwe contract gaat Suelmann minder werken en kan hij zich meer richten op Hurry-Up.



Suelmann maakt sinds zijn vijftiende deel uit van de selectie. Momenteel is hij bezig aan zijn twaalfde seizoen in de hoofdmacht van Hurry-Up.