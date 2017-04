Bewakers Veenhuizen ervaren hoge werkdruk

Bewakers vinden dat de werkdruk de afgelopen jaren is gegroeid (foto: archief RTV Drenthe)

VEENHUIZEN – Bewakers van gevangenissen Esserheem en Norgerhaven vinden dat de werkdruk de afgelopen jaren is gegroeid. Dat zegt voorzitter van de ondernemingsraad, Karin Landman.

“We moeten steeds meer doen met steeds minder personeel. Steeds vaker hebben we ook nog eens te maken met criminelen met bijvoorbeeld psychische problemen”, aldus Landman.



In de Tweede Kamer werd woensdag gesproken over de veiligheid van het gevangenispersoneel in Nederland. Door de jarenlange bezuinigingen is er veel personeel verdwenen en ontstaan er soms gevaarlijke situaties. “Het wordt steeds lastiger om ons werkrooster rond te krijgen door dat een groot deel van ons personeelsbestand uit oudere werknemers bestaat die, geheel terecht, minder diensten draaien”, aldus Landman, die in Den Haag bij het debat aanwezig was.



Ziekteverzuim

Een ander probleem dat voor extra werkdruk zorgt is het hoge ziekteverzuim in het gevangeniswezen in Nederland. De Centrale Ondernemingsraad (COR) weit dat voor een groot deel aan het personeelstekort. Tijdens het debat deed staatssecretaris Dijkhoff de toezegging dat er binnenkort honderd extra vacatures zullen worden opengesteld. Ook worden er zestig bewakers extern ingehuurd.



Petitie

Voor het debat overhandigde de Centrale Ondernemingsraad een petitie aan leden van de Tweede Kamer. In de petitie vraagt de COR onder meer om maatregelen om het aantal overtredingen op de arbeidstijdenwet wordt gereduceerd , het verzuimniveau wordt terugdrongen en het gebruik van meerpersoonscellen wordt stopgezet. Deze punten werden integraal overgenomen in een motie van SP-kamerlid Van Nispen die donderdag in de Tweede Kamer zal worden behandeld.



Dreigende sluiting

Op de achtergrond speelt nog altijd de sluiting van meerdere gevangenissen omdat er op dit moment overcapaciteit is. Ook het personeel van Veenhuizen heeft hier de laatste jaren mee te maken gehad. De gevangenis staat ook nu weer op de nominatie om gesloten te worden. “Voor sommige collega's is het emotioneel zwaar om steeds weer te moeten vrezen voor je baan. Wij zijn dat zat”, aldus Landman.