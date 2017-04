Hurry-Up staat voor loodzware opgave in kruisfinale landstitel

Hurry-Up verloor de eerste halve finalewedstrijd met 29-33 van LIONS

HANDBAL - De handbalheren van Hurry-Up staan volgende week dinsdag voor een loodzware opgave in Sittard in de return van de halve finale om de landstitel. De eerste wedstrijd, in de eigen sporthal in Zwartemeer, ging met 29-33 verloren.

Dinsdag, drie dagen na de eerste halve finalewedstrijd in de Europacup tegen Sporting Club Portugal, zal de formatie van trainer/coach Martin Vlijm dus een verschil van vier punten moeten goedmaken.



Bij rust keek Hurry-Up al tegen een achterstand van twee punten aan: 17-19. Na rust vocht Hurry-Up voor wat het waard was, maar de gasten hadden eigenlijk op alles wel een antwoord en met name rechteropbouwspeler Joris Baart was een constante plaag voor de Zwartemeerders. Zelfs de truc van Vlijm om met zeven veldspelers (en dus zonder keeper) te spelen leverde niet het gewenste effect op. Wanneer Hurry-Up scoorde gooide LIONS, de regerend kampioen en bekerwinnaar, de bal continu in het lege doel.



Later meer...

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden