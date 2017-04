Verantwoordelijken voor miljoenen verlies WMD moeten boeten

ASSEN - De provinciale politiek in Drenthe was het wel met elkaar eens. Bij de Waterleiding Maatschappij Drenthe, WMD, is veel mis gegaan. En dit mag nooit weer gebeuren.

Provinciale Staten debatteerde vanmiddag over het miljoenenverlies bij de WMD vanwege risicovolle waterprojecten in Indonesië.Statenlid Jurr van Dalen van D66 vatte de crisis samen als "goed bedoeld, slechte gemanaged en niet goed getoetst." Volgens Van Dalen moet duidelijk worden wie er verantwoordelijk is voor het miljoenenverlies. "Het moet niet zo zijn: we dronken een glas, we deden een plas en alles bleef zoals het was."De WMD investeerde miljoenen in waterbedrijven in Indonesië. Een deel daarvan met geld van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Doel was om bedrijven gezond te maken, ze geld te lenen en met de opbrengsten uit rente en aflossing nieuwe projecten op te zetten. Maar de Indonesische bedrijven betaalden niet terug. Gevolg: een schadepost van ruim tien miljoen euro.Vorig jaar besloten de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders een onderzoek in te stellen. De voormalig directeur werd vervangen. Hij zou, zo is te lezen in verschillende onderzoeksrapporten, zonder enige tegenstand zijn gang zijn gegaan in Indonesië. Daarbij heeft hij, zonder de Raad van Commissarissen in te lichten, veel te veel risico's genomen.Provinciale Staten van Drenthe is kritisch over de gang van zaken. Volgens de VVD is het een puinhoop. De betrokkenen moeten boeten. “We verwachten dat de schade wordt verhaald bij degene die als bestuurder of in de toezicht niet gefunctioneerd heeft", zo zei Hans Kuipers van GroenLinks.De PvdA riep op om een analyse te maken van wat er is gebeurd en daarvan te leren, zodat het niet weer voor komt.Gedeputeerde Cees Bijl is namens de provincie aandeelhouder bij de WMD. Volgens Bijl is het laatste rapport van TRIP Advocaten duidelijk. Er was sprake van onbehoorlijk bestuur en onbehoorlijk toezicht. Bijl pleit voor een vervolgonderzoek. Daarmee moet duidelijk worden of betrokkenen ook aansprakelijk gesteld kunnen worden.Bijl meldde vanmiddag ook dat de WMD in 2015 winst heeft gemaakt. 6,1 miljoen euro. En de verwachting is dat de accountant zich weer kan vinden in de financiele cijfers over 2016 en voor het eerst weer een goedkeurende verklaring af geeft.