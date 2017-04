Geert-Jan ten Brink wordt nieuwe dijkgraaf waterschap Hunze en Aa's

VEENDAM - Burgemeester Geert-Jan ten Brink van Slochteren is voorgedragen als nieuwe dijkgraaf van waterschap Hunze en Aa's.

Het bestuur van het waterschap steunde zijn voordracht unaniem. Ten Brink volgt per 1 augustus Alfred van Hall op, die in juli afscheid neemt. Hij wordt benoemd voor een periode van zes jaar.Geert-Jan ten Brink was van 2006 tot 2010 wethouder in de gemeente Aa en Hunze.