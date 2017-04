Emmer-Compascuum enthousiast over zorgboerderijplannen Villa Vita

De toekomstige zorgboerderij van de familie Nikken (foto: familie Nikken) Mark, Mia en Anne Nicken en Ricardo Fecken. (foto: Ricardo Fecken)

EMMER-COMPASCUUM - 'Landelijk leven', of vrij vertaald: Villa Vita. Zo moet de zorgboerderij van de familie Nikken uit Emmer-Compascuum gaan heten.

Vanavond was de inloopavond voor belanghebbenden en die waren er. "Meer dan we hadden verwacht", vertelt schoonzoon Ricardo Fecken.



Auto-ongeval

Het gezin bestaat uit vader Mark, moeder Mia, dochter Anne met haar vriend Ricardo. Toen een tijd geleden de zoon van de familie Nikken, Patrick, een auto-ongeluk kreeg, hersenschade opliep en afhankelijk werd van hulp, kwam het gezin in aanraking met de intensieve zorg. De jaren die volgden waren de voedingsbodem om zelf een zorginstelling te beginnen, vertelt Ricardo. Zo onstond het idee om op een leegstaande kavel van de gemeente aan de Runde Zuidzijde in Emmer-Compascuum de zorginstelling voor acht bewoners te beginnen.



Zoon Patrick wordt dan ook de eerste bewoners van de nog te bouwen zorginstelling.



Enthousiast

Samen met de gemeente organiseerde de familie vanavond een inloopbijeenkomst en die werd boven verwachting bezocht. "We schatten op zo'n man of dertig á veertig", vertelt Fecken, maar dat werden er een keer zo veel. "Ik heb niemand gesproken die niet enthousiast was. Een van de bezoekers vertelde dat de komst van de zorgboerderij een 'verrijking voor Emmer-Compas' zou zijn en dat was volgens Fecken de toon van de avond.



Wonen en dagbesteding

De zorgboerderij moet niet alleen plek bieden voor acht bewoners, maar ook moeten er verschillende vormen van dagbesteding komen. Zo moet er een theehuis komen, maar ook een kinderboerderij. "Een van onze speerpunten is dat onze bewoners midden in de maatschappij staan. Daarom zijn de kinderboerderij en het theehuis ook gewoon open voor de maatschappij", vertelt Fecken. Daarnaast komen er ook een houtwerkplaats, een groentetuin en een bed and breakfast.



Hulp van de gemeente is ook al toegezegd. Wethouder Jisse Otter van de gemeente Emmen heeft gezegd waar nodig te willen helpen. Als alles meezit, dan moeten de bestemmingsplannen aan het eind van deze maand nog klaar zijn. En over de financiën zijn ook geen zorgen: "Zoals het nu allemaal lijkt komt het goed", Fecken.



In 2018 moet de schop de grond in.