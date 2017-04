Zomerbad Peize gaat open ondanks vorst

Het Zomerbad Peize opent ondanks de kou haar deuren (foto: archief RTV Drenthe)

PEIZE - Ondanks het koude weer gaat het Zomerbad Peize gewoon open aanstaande zaterdag.

"We kunnen bijna schaatsen in plaats van zwemmen, maar daar trekken we ons niks van aan", zo zegt vrijwilliger Peter van het Zomerbad.



De temperatuur van het water zal rond de 23 graden liggen. Het zwembad wordt verwarmd door gaskachels. "We hopen in de toekomst over te kunnen stappen op zonnecollectoren, dat zal enorm schelen in de kosten. Voor nu werken we ook nog met kleden over het bad, om zo de warmte zoveel mogelijk vast te kunnen houden."



Feestelijke opening

Vanaf 14.00 uur gaat het feest beginnen met een optreden van onder anderen Marijn Feenstra, bekend van The Voice Kids. Voor alle aanwezigen is er een hapje en een drankje, en voor de kinderen is er, alsof het nog niet koud genoeg is, een ijsje. De entree is gratis.



Ook zwembad De Waterlelie in Zuidwolde durft het komend weekend al aan en opent de deuren.