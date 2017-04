Sportpark De Hulsebosch in Dwingeloo gaat voor duurzaam

Zonnepanelen op het dak (foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp) De led lampen langs het veld (foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp)

DWINGELOO - Sportpark De Hulsebosch viert vandaag dat het park grotendeels energieneutraal is. Er zijn zestig zonnepanelen geplaatst en langs de velden staat led-verlichting.

Dit levert jaarlijks een kostenbesparing van 75 procent op. "We hopen over tien jaar in de plus te zitten," zegt penningmeester Albert Nijstad. "Er is een heel traject aan vooraf gegaan. We zijn begonnen met de aanleg van de lampen bij de velden. Daarna zijn de zonnepanelen op de tribune geplaatst."



Daarnaast moeten de leden zich ook meer bewust worden van duurzaamheid. "De lampen moeten meteen uit na de training en de verwarming in de kantine ook, dat soort dingen helpen ook mee," aldus Nijstad. Bij de velden staat sinds kort ook een groot informatiebord om iedereen wegwijs te maken op het park.