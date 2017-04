Aantal mensen met uitkering in Drenthe daalt

Meer banen in de bouw (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

ASSEN - Vorige maand daalde het aantal mensen met een WW-uitkering in Drenthe. Dit komt door de aantrekkende economie.

Eind maart telde Drenthe 14.705 WW-uitkeringen. Dat zijn er 233 minder dan aan het begin van de maand. Behalve het economisch herstel heeft ook de lente een positieve invloed op de werkgelegenheid. Zo is er meer werk in de landbouw, bouw en horeca.



Het aantal banen in de administratie daalde wel. Dit komt door automatisering en digitalisering.