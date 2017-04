IJshockeysupporters: Provincie houdt geen rekening met topsporters

ASSEN - In een brandbrief aan de provincie pleit ijshockeysupportersgroep Assen Rams Forever om te kiezen voor het ijsbaanontwerp dat de beste kansen biedt voor topsport in Drenthe.

Ook heeft Assen Rams Forever forse kritiek op het handelen van de provincie.Zo zou de provincie verzuimd hebben een minimaal eisenpakket aan te leveren aan de gemeenten, waaraan de ijsbaan zou moeten voldoen: "De provincie heeft dus al dan niet opzettelijk verzuimd om rekening te houden met de honderden sporters afkomstig uit zowel de breedte- als de topsport. Plannenmakers voor een nieuwe baan kregen van de provincie geen minimum eisenpakket mee waaraan een nieuwe ijsbaanaccommodatie moest voldoen om zodoende álle verschillende ijsgebruikers opnieuw te kunnen faciliteren," aldus Assen Rams Forever in de brief.Volgens de ijshockeyfans biedt het plan in Assen veel meer ruimte aan breedte- en topsport. Naast een multifunctionele ijshockeyhal en een sneeuwattractiepark is in het Asser plan een 400-meter baan opgenomen die geschikt is voor schaatswedstrijden en de wereldkampioenschappen ijsspeedway."Wedstrijden die de laatste 45 jaar onafgebroken in onze provincie hebben plaatsvonden en toch al gauw 25.000 mensen trekken, en regionale talenten zoals Jasper Iwema uit Hooghalen de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen", zo schrijft Assen Rams Forever in de brief.Het Hoogeveense plan kan op weinig sympathie rekenen van de groep. "Nu de twee plannen bekend zijn blijkt dat het plan van Hoogeveen een eenvoudige schaatsvoorziening zonder tribunes behelst. Een meer dan forse sportieve aderlating in vergelijking tot hetgeen wij op ijssportgebied in onze provincie gewend zijn."