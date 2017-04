Kamerlid: Waarom zijn stukken in dossier Sharleyne staatsgeheim?

HOOGEVEEN - Tweede Kamerlid Lilian Helder van de PVV wil weten of het klopt dat er stukken uit het dossier van het onderzoek naar de dood van de 8-jarige Sharleyne uit Hoogeveen als staatsgeheim zijn bestempeld.

Helder vraagt dit schriftelijk aan minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie. De advocaat van de vader van Sharleyne deed in februari een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Hij wilde alle berichten die zijn uitgewisseld tussen het arrondissementparket Noord-Nederland en de justitietop in Den Haag inzien. Dat verzoek is afgewezen, omdat er het stempel staatsgeheim op zou zitten.Kamerlid Helder wil weten of dit klopt en hoe het kan dat dit onderzoek de veiligheid van de staat zou raken.Sharleyne kwam in juni 2015 om het leven. Ze werd dood onderaan de flat De Arend in Hoogeveen gevonden. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd. Na de dood van Sharleyne werd haar moeder als verdachte gezien. Maar wegens gebrek aan bewijs werd de zaak geseponeerd.De vader van Sharleyne vond dat het OM te weinig onderzoek had gedaan en de zaak te snel seponeerde en stapte naar het gerechtshof. Het hof bepaald uiteindelijk dat het OM de moeder alsnog strafrechtelijk moet vervolgen.