Stelling: Vrouwen moeten het huishouden uit handen durven geven

ASSEN - De Nederlandse man steekt weinig tijd in het huishouden en de opvoeding van de kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van de economische denktank Oeso.

Fransen, Amerikanen en Slovenen bemoeien zich meer met het huishouden dan de Nederlandse man, zo is in het AD te lezen.Volgens de studie besteedt de Nederlandse man ongeveer de helft minder tijd aan het huishouden en de kinderen dan zijn vrouw. Vrouwen gaan vaak minder werken zodra er kinderen komen, waardoor het huishoudelijke deel en de opvoedtaken grotendeels op haar schouders terechtkomen.Wat wellicht ook meespeelt is dat vrouwen het soms moeilijk vinden om het huishouden uit handen te geven. Wat vindt u? Moeten vrouwen hun partner stimuleren om meer in het huishouden te doen, door het uit handen te durven geven? Of is de verdeling zo prima?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk of Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren luidde de stelling: Je hoeft Drenthe niet te kennen om hier een goede bestuurder te zijn . De resultaten lagen dicht bij elkaar: 46 procent was het eens met deze stelling, 54 procent was het oneens.