Is spreken van Drents naast het Nederlands sleutel tot gezond oud worden?

Misschien is streektaal wel goed voor uw gezondheid (foto: RTV Drenthe/Marloes Hulstijn)

GRONINGEN - Worden mensen die meerdere talen spreken gezonder ouder? De Rijksuniversiteit Groningen wil dat graag weten en is op zoek naar ouderen die naast Nederlands bijvoorbeeld ook Drents, Gronings, Fries of Duits praten.