Historische vlag Klazienaveen van W.A. Scholten duikt op in Veendam

Historische vlag Klazienaveen (foto: Collectie Veenkoloniaal Museum Veendam)

KLAZIENAVEEN - De Stichting Historisch Klazienaveen heeft na intensief speurwerk een vlag met historische waarde gevonden in het depot van het Veenkoloniaal Museum in Veendam.

Het gaat om een vlag uit 1888, die door grootindustrieel Willem Albert Scholten uit Groningen, persoonlijk werd overhandigd aan schipper Jan Adde Hazewinkel, 'eerste schipper in het Klazienaveen'. Na omzwervingen duikt de vlag dus nu op in Veendam.



Niet naar Klazienaveen

Gezien de grote historische waarde van de vlag is Historisch Klazienaveen bezig geweest de vlag naar het dorp te halen. Helaas kon de conservator van het Veenkoloniaal Museum, gezien de ouderdom van de vlag, geen toestemming geven om de vlag te vervoeren van Veendam naar Zuidoost-Drenthe.



Turf

De overhandiging van de vlag vond plaats toen Hazewinkel in 1888 afmeerde bij de in aanbouw zijnde houten Dordschebrug. Hazewinkel was schipper op een tjalk die voor de firma W.A. Scholten turf vervoerde van Stadskanaal naar Foxham. Toen de firma Scholten in 1874 grote veengebieden in Zuidoost-Drenthe had gekocht, werd Hazewinkel benoemd tot schipper voor het vervoer van turf van Klazienaveen naar Groningen.



Het Scholtenskanaal bestond in 1888 nog niet als verbinding tussen Groningen en de Drentse Veenkoloniën. De eerste tocht van Hazewinkel ging dan ook via Assen en Meppel naar Klazienaveen.



Aanraken

Op 8 mei gaat een delegatie van de Stichting Historisch Klazienaveen naar het Veenkoloniaal Museum om de de vlag, die zo dicht de oorsprong van Klazienaveen raakt, te zien en aan te raken.

Door: Lydia Tuijnman Correctie melden