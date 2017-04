Automonteur/APK keurmeester M/V

Voor een autobedrijf in Emmen zijn we op zoek naar een eerste autotechnicus/apk keurmeester. Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig stellen van diagnoses, adviseren en uitvoeren van reparaties en onderhoudsbeurten inclusief eindcontrole.

WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl

Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 38 uur per week.Toelichting dienstverband: Een uitdagende functie binnen een dynamische organisatie met leuke collega's. Kansen op het gebied van ontwikkeling en opleiding. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een bijpassend salaris.De werklocatie is EMMEN.Eisen: MBO 4 werk- en denkniveau Je bent in het bezit van een APK-keurmeester certificaat. Je bent flexibel en stressbestendig. Je gaat systematisch te werk en kunt goed samenwerken. Je hebt geen "8 tot 5"mentaliteit.Rijbewijs is B vereist