Bezwaarmakers Pauperparadijs: 'Wij willen onze rust terug'

VEENHUIZEN - Het plan moet helemaal van tafel. Dat zeggen drie gezinnen die wonen naast het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Ze maken bezwaar tegen de nieuwe 52 voorstellingen van het theaterspektakel Het Pauperparadijs.

De drie gezinnen hebben geen zin in opnieuw een zomer waarin hun rust wordt verstoord. Dat vertelden ze gisteren tijdens de bezwaarcommissie. Bovendien werd vorig jaar volgens de bezwaarmakers gezegd dat het theaterspektakel eenmalig zou plaatsvinden. Dat is dus niet gebeurd en dit jaar komen er zelfs meer voorstellingen bij.Wegens het succes van vorig jaar spelen dit jaar niet 40, maar maximaal 52 voorstellingen. Dit jaar ontvangt Stichting Pauperparadijs een stuk minder subsidie, waardoor ze meer voorstellingen moet spelen om break-even te draaien. "En daar zijn mijn cliënten niet blij mee," aldus woordvoerder Chang Wong van SRK rechtsbijstand.De omwonenden vrezen onder meer voor geluidsoverlast en problemen met het parkeren. "Het liefst willen de omwonenden dat het van tafel gaat, maar dat is ondenkbaar", zei Wong een maand geleden nog tegen RTV Drenthe.Vorig jaar kwamen de twee partijen er onderling wel uit. De omwonenden kregen een zogenaamde schikking van de stichting. Of dat dit jaar weer mogelijk zou zijn, is nog niet duidelijk. "Tot nu toe wilden de omwonenden niet met ons praten," zegt Peter Sluiter, directeur van het Gevangenismuseum in Veenhuizen. "Volgens de gezinnen heeft overleg geen zin, tenzij het hele plan van tafel gaat. Maar het is een geven en nemen."Tijdens de bezwaarcommissie gisteravond nodigde de directeur de gezinnen opnieuw uit om in gesprek te gaan. Sluiter: "Je moet niet met je buren naar de rechtbank willen. Het zou mooi zijn als we dit op z'n Drents oplossen: gewoon om de tafel. Want als we de uitspraak afwachten, is er altijd een winnaar en een verliezer. Terwijl ook iedereen tevreden kan zijn."De bezwarencommissie geeft eerst een advies aan het college van burgemeester en wethouders. Zij nemen uiterlijk 13 juni een besluit. Daarna kunnen de gezinnen alsnog naar de rechter stappen.