Schrijver Möring schenkt archief aan Drenthe: 'Ik wil hiermee een daad stellen'

Marcel Möring schenkt zijn archief aan het Drents Archief (foto: RTV Drenthe) Schrijver Marcel Möring (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Schrijver Marcel Möring heeft zijn archief geschonken aan het Drents Archief. In zijn werk komt Drenthe geregeld naar voren, zoals in de romans Dis, Eden en Louteringsberg. In die boeken speelt Assen een rol.

In het archief zijn verschillende manuscripten te vinden, ook met bewerkingen. "Ik bewaar veel", zegt Möring. "Het Literatuurmuseum heeft mij een aantal keer benaderd of ze mijn archief mochten krijgen, maar de laatste tien jaar bedacht ik me dat het dan daar in een catacombe komt te liggen zonder functie."



'Alles verdwijnt naar de Randstad'

Möring meent dat werk dat zo nauw verbonden is aan de provincie, ook daar hoort te worden bewaard. Hij ziet de intellectuele braindrain ook terug in de archieven. "Vroeger was het niet meer dan logisch dat kunstenaars of schrijvers hun archieven in het regionale archief achterlieten, maar nu verdwijnt alles naar de Randstad. Daarmee onthoud je het regionale archief wat ze anders zouden krijgen. Ik wil een daad stellen."



'Culturele magneet'

Möring wil een 'culturele magneet' creëren door zijn archief aan het Drents Archief te schenken. "Mogelijk trekt dit weer academici naar Assen en wie weet wat daar weer uit voort kan komen."

Door: Matthijs Holtrop