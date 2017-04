Nieuwe achtbaan in Slagharen staat stil

SLAGHAREN - De nieuwe achtbaan van Attractiepark Slagharen kan een aantal dagen niet gebruikt worden. Een gedeelte van de fundering blijkt extra versteviging nodig te hebben.

Dat is gebleken tijdens het monitoren van de nieuwe achtbaan, meldt RTV Oost . De verwachting is dat de Gold Rush vanaf maandag weer geopend is.De nieuwste attractie werd vorige week donderdag officieel in gebruik genomen . Een zogenoemde triple launch achtbaan, die de passagiers stevig door elkaar schudt, in drie lanceringen van 0 naar 95 kilometer per uur schiet en twee keer over de kop gaat.De triple launch is de eerste achtbaan van zijn soort in Nederland.