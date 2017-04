Brand in woning in Beilen

De brand ontstond in de keuken (foto: Persbureau Meter)

BEILEN - In een tussenwoning aan de Gruttolaan in Beilen heeft vanmiddag brand gewoed. De brandweer had het vuur snel onder controle.

De brand ontstond in de keuken. De benedenverdieping liep forse schade op en op de bovenverdieping is er rookschade. Er raakte niemand gewond.



Het is nog onduidelijk wat de brand precies heeft veroorzaakt.