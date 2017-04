Werknemers Jumbo distributiecentrum Beilen voeren opnieuw actie

BEILEN - Ruim tachtig werknemers van het Jumbo distributiecentrum in Beilen gaan morgenochtend in de bus richting Woerden om daar te staken.

Ook werknemers van de andere distributiecentra uit Veghel, Raalte, Elst en Breda komen bijeen.Op 1 april liep de cao voor Jumbo distributiecentra af en onderhandelingen tussen de vakbonden en Jumbo hebben nog geen nieuwe cao opgeleverd. Een van de eisen van de medewerkers is een loonsverhoging van 2,5 procent. Jumbo bood vorige week een loonsverhoging van 1,5 procent, maar daar gaan de werknemers niet mee akkoord. Ook vinden zij de werkdruk te hoog.Geert Jan Middelbos, werkzaam in Beilen en tevens FNV kaderlid verwacht dat er in totaal vierhonderd mensen naar Woerden komen. "We hebben niks meer van Jumbo gehoord", vertelt hij.Jumbo spande vorige week een kort geding aan tegen vakbonden FNV Handel en CNV Vakmensen, gisteren werd Jumbo door de rechtbank in het ongelijk gesteld. Jumbo wilde dat de rechter de stakingen verbood en wilde de schade verhalen op de vakbonden."Maar we hebben niks meer van Jumbo gehoord", vertelt Middelbos. "Het lijkt net of ze kijken wie de langste adem heeft. Wij willen echt wel werken hoor, maar we vinden dit respectloos van Jumbo. Ze laten ons in de kou staan."Op dit moment houden werknemers van het Drentse distributiecentrum auto's in Beilen aan om over de acties te vertellen. Ook doen ze dit bij collega's om ze over te halen om mee te doen met de acties. "We gaan het nu wat harder spelen."Morgenochtend vanaf half vijf verzamelen de werknemers in Beilen. Rond acht uur vertrekken ze in de bus naar Woerden. Daar wordt in de ochtend actie gevoerd en worden er speeches gegeven door onder meer arbeidsvoorwaardencoördinator Mariëtte Patijn van de FNV.