Condoleanceregister in Emmen en Schoonebeek voor Bouke Durk Wilms

EMMEN - In het gemeentehuis van Emmen en in 't Aole Gemientehoes in Schoonebeek ligt vanaf vandaag een condoleanceregister voor wethouder Bouke Durk Wilms.





Mensen die hun gevoelens willen uiten of steun willen betuigen aan de familie kunnen tot en met woensdag 26 april terecht in Emmen en Schoonebeek. De openingstijden zijn hiervoor ook verruimd. Voor meer informatie kunt u kijken op de



Op vrijdag 28 april is er een herdenkingsbijeenkomst in het Atlas Theater in Emmen. Wilms overleed afgelopen dinsdagnacht op 54-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.