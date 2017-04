Opname in kliniek geëist tegen gelovige straatrover

ASSEN/EMMEN - Een opname van één jaar in een psychiatrische inrichting; dat eiste de officier van justitie donderdag tegen een 36-jarige man uit Beilen. Hij pleegde op 16 november een straatroof in Assen en mishandelde twee maanden eerder een voorbijganger in Emmen.

Omdat hij vanwege een psychotische stoornis volledig ontoerekeningsvatbaar is verklaard, eiste de officier geen celstraf, maar ontslag van alle rechtsvervolging. De man heeft de misdrijven wel gepleegd, maar kan er niet voor worden gestraft vanwege zijn psychische toestand.De man zat in de kliniek Duurzaam Verblijf in Beilen en ontsnapte daar af en toe door over de hekken te klimmen. Hij zat daar niet alleen voor psychische problemen, maar ook omdat hij jarenlang verslaafd aan cocaïne is geweest.Op 16 november dwong hij een jongen van zijn fiets af te stappen in de buurt van Het Kanaal in Assen. Hij greep het slachtoffer bij de keel en vroeg of hij een drugsdealer kende. Daarna eiste hij geld en de telefoon van de jongen. Ook doorzocht hij zijn zakken. Het slachtoffer had de indruk dat de man hem voor iemand anders aanzag.De Beilenaar, die sinds een tijdje aanhanger is van de diepgelovige Hare Krishna-beweging, zei in de rechtszaal dat hij dacht dat de jongen drugs bij zich had en dat hij hem daarom wilde aanhouden. Sinds hij bij Hare Krishna is aangesloten, is hij tegen harddrugs.Toen hij ontdekte dat de jongen helemaal geen drugs had en dat hij hem inderdaad verwarde met iemand anders, omhelsde de Beilenaar het geschrokken slachtoffer plotseling. Voordat hij ervandoor ging, maakte de gelovige straatrover nog drie buigingen voor de jongen.In Emmen viel de Beilenaar op straat uit het niets een man aan, van wie hij dacht dat die hem rook in het gezicht blies. Hij sloeg en schopte de man die met zijn vriendin in het centrum liep. Het slachtoffer sloeg de Beilenaar uiteindelijk tegen de grond en belde de politie.Op 4 mei doet de rechtbank uitspraak.