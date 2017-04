OM eist werkstraf voor aanrijden fietser in Hoogeveen

Werkstraf geëist voor rechter in Assen (foto: RTV Drentje/Wolter Klok)

HOOGEVEEN - Voor het veroorzaken van een verkeersongeluk in Hoogeveen eiste het Openbaar Ministerie 120 uur werkstraf tegen een 45-jarige man uit Hoogeveen. Daarnaast eiste het OM een half jaar voorwaardelijke rijontzegging met een proeftijd van één jaar.

Op 3 maart vorig jaar reed de Hoogevener met zijn auto op de Mr. Cramerweg in de buurt van de oprit naar de snelweg A37 een 16-jarige fietser aan. Dat gebeurde rond zes uur ’s ochtends.



Rood licht

Het verkeerslicht voor de automobilist stond op rood, maar hij ging er vanuit dat het snel op groen zou springen, omdat dat op dat tijdstip altijd gebeurt, aldus de Hoogevener. "Er fietst dan nooit iemand." Hij had de jongen naar eigen zeggen niet zien aan komen, anders was hij zeker gestopt.



De jongen, die op weg was naar zijn werk, belandde met een klap op de auto en liep een breuk in een ruggenwervel en een schedelbreuk op. Hij lag een paar dagen in het ziekenhuis, maar is nog steeds aan het revalideren, vertelde hij in de rechtszaal.



Spijt

De Hoogevener gaf in de rechtszaal ruiterlijk toe dat hij fout zat. "Als ik de tijd kon terugdraaien, zou ik dat zeker doen."