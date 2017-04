3FM-dj Frank van der Lende naar Bevrijdingsfestival Assen

ASSEN - 3FM-dj Frank van der Lende vertelt op 5 mei op diverse bevrijdingsfestivals, waaronder het festival in Assen, het verhaal van zijn oma. Zij werd in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd naar Westerbork en Theresienstadt.

Van der Lende neemt in de defensiehelikopter de plek in van rapformatie Broederliefde, die aanvankelijk zou meegaan als Ambassadeur van de Vrijheid.De dj bezocht samen met zijn oma Herinneringscentrum Kamp Westerbork. "Ook al is het 74 jaar geleden dat mijn oma in Westerbork aankwam, het is zo belangrijk dat ik - met m'n 28 jaar - haar verhaal doorvertel", zegt Van der Lende."Zij weet hoe het is om geen vrijheid te hebben, om gevangen te zijn om wie je bent. Door ons bezoek aan Herinneringscentrum Kamp Westerbork en de gesprekken met mijn oma begrijp ik beter wat vrijheid voor mij betekent: vrijheid zorgt ervoor dat je kan doen, denken en zeggen wat je wilt", aldus Van der Lende.Het Nationaal Comité 4 en 5 mei zag af van het ambassadeurschap van Broederliefde, nadat een filmpje was opgedoken waarin rapper Emms antisemitische leuzen riep. Van der Lende is volgens het comité "een mooie inhoudelijke aanvulling" voor de bevrijdingsfestivals.