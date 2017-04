Miljoenen om Hoogeveense ondernemers buiten het winkelgebied naar het centrum te trekken

HOOGEVEEN - De gemeente Hoogeveen stelt enkele miljoenen beschikbaar in een subsidieregeling voor ondernemers buiten het kernwinkelgebied.

De regeling moet volgens wethouder Bert Otten gezien worden als een extra stimulering om te verhuizen naar bijvoorbeeld de Hoofdstraat."We gaan het winkelgebied verkleinen. Met deze regeling krijgen winkeliers buiten het gebied weer mogelijkheden om te verhuizen naar het winkelgebied, maar ook om hun winkel te transformeren naar een andere bestemming", legt hij uit.Als de winkeliers niet besluiten te verhuizen, heeft dat geen gevolgen voor hen. "De bestemming van het pand blijft gewoon hetzelfde", aldus Otten. "Maar de gemeente gaat niet meer investeren in dat gebied. Dus dan moet je wel een heel specifieke winkel hebben, want de kans is wel groot dat de aanloop minder wordt."De regeling heeft verschillende soorten subsidies, zoals een verhuiskostenvergoeding, een transformatiesubsidie van bijvoorbeeld winkel naar woning en een subsidie voor het verbeteren van de gevel binnen het winkelgebied.De subsidieregeling hoort bij de nieuwe stadsvisie, die eind januari gepresenteerd werd. Hoogeveen wil daarmee het winkelgebied compacter maken, met daarin een andere rol van de Tamboerpassage.De winkeliers in de Tamboerpassage zouden dus in de toekomst aanspraak kunnen maken op de nieuwe subsidieregeling. Op dit moment voert de gemeente gesprekken met de Vereniging van Eigenaren (VvE) van de Tamboerpassage over de toekomst. "Het was eerst schrikken voor de eigenaren. We snappen dat ze verrast zijn", vertelt Otten. "Maar nu begint iedereen ook in kansen te denken."Zo wordt er gekeken naar een outlet center of woningbouw voor in de passage. Begin mei is er een bijeenkomst en dan wordt er volgens Gert Bolkesteijn, projectleider stadscentrum, gekeken naar kansrijke mogelijkheden. Wanneer er een definitieve beslissing valt over de toekomst van de Tamboerpassage, is nog niet duidelijk.De gemeente wil het centrum van Hoogeveen aanpakken, omdat het koopgedrag van mensen verandert. "Mensen komen niet meer voor hun boodschap naar het centrum, maar willen een hele dag vermaakt worden", zegt wethouder Otten. Voor de plannen met het Hoogeveense centrum is er 12 miljoen beschikbaar, waarvan 2 miljoen uit het binnenstadsfonds van de provincie.Er moet zo'n twintig procent van het winkeloppervlak verdwijnen, door er bijvoorbeeld een andere bestemming aan te geven. Het kernwinkelgebied blijft de Hoofdstraat, tussen Kruis en de Raadhuisstraat. De aanloopgebieden worden kleiner. Er komt meer groen en nieuwe bestrating op een aantal parkeerpleinen. Hoe dat er precies uit komt te zien, is nog niet bekend. "Op dit moment worden de plannen gemaakt", aldus projectleider stadscentrum Bolkesteijn.