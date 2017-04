Gouden Doempie voor Syrische vrouwengroep uit Emmen

EMMEN - Het valt absoluut niet mee om als Syrische vluchteling terecht te komen in een vreemd land. Moeilijke taal, nieuwe gezichten en eenzaamheid. Het overkwam Nour Saadi.

Om andere vrouwen te helpen in deze periode, richtte zij de Syrische vrouwengroep op. Vandaag kreeg zij voor haar inzet een Gouden Doempie.Het doempie is bedoeld om organisaties die hard werken om armoede in de gemeente Emmen tegen te gaan, te belonen. Trots stond de eerste winnares van de prijs naast juryvoorzitter en wethouder Jan Bos. De lach was niet meer van haar gezicht te poetsen."Ik ben ontzettend blij", vertelt Saadi na afloop. "Wij helpen vrouwen met integreren", legt ze uit. Dit doen ze onder andere door de Nederlandse taal te verbeteren en sociaal-culturele activiteiten te organiseren.Toen Saadi in Nederland aankwam was ze eenzaam. "Ik was geïsoleerd, ik voelde mij alleen door mijn slechte taalgebruik. Ik kon niet met andere Nederlanders in contact komen." Ze ging op zoek naar andere Syrische vrouwen om elkaar te helpen.Dat ze nu al een prijs heeft gewonnen, is naar eigen zeggen niet te bevatten. "Alles wat wij doen met onze stichting kost geld. Geld is hier erg belangrijk, met dit geld kunnen wij meer vrouwen laten integreren. Meer leren over normen en waarden." Ze wil het geld ook besteden om zich aan te melden bij de Kamer van Koophandel om zo de Syrische vrouwengroep verder te professionaliseren.De trotse juryvoorzitter Bos noemt de Syrische vrouwengroep een club met veel ambitie. "Ze dragen een steentje bij aan de samenleving. Door koken en culturele activiteiten integreren ze en verbeteren ze de taal." Juist door deze unieke aanpak maakte het dat de jury veel punten gaf.Behalve het 'golden doempie', gaf de jury ook een zilveren en bronzen duim weg. De tweede prijs (4.000 euro) ging naar het Leger des Heils en de derde prijs (3.000 euro) was voor Stichting Thuiskomen.De gemeente Emmen twijfelde of het de feestelijke uitreiking vanmiddag nog wel door moest laten gaan. Dit vanwege het overlijden van wethouder Bouke Durk Wilms. "Maar we laten het doorgaan, juist in de geest van Bouke Durk", vertelt de aangeslagen wethouder Bos."Wilms was een man die de kwetsbare mensen in de samenleving een warm hart toedroeg, hij was met ze begaan", aldus Bos. Volgens hem typeerde het Wilms juist dat hij zei dat het werk voor de zwakkeren in de samenleving altijd door moest gaan. "Zie het dus als een soort eerbetoon aan Bouke Durk dat we vandaag dus wel de prijzen uitreiken."