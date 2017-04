Drents Museum heeft Liao tentoonstelling af

Het topstuk van de collectie (foto: Drents Museum) De laarsjes van de prinses van Chen (foto: Drents Museum)

ASSEN - Als je het Drents Museum binnenstapt is het net alsof je op de steppe in Mongolië staat. Vormgevers hebben deze sfeer gecreëerd door het plaatsen van spiegels. De steppe is het decor van de Liao Dynastie.

"De Liao Dynastie is een vergeten dynastie", zegt conservator Vincent van Vilsteren. "Het is een vreemd nomadenvolkje op de steppe dat zich heeft opgewerkt tot een rijk van vierduizend kilometer. Het was een erg machtig rijk in de tiende en de elfde eeuw."



Graftombes

Om de sfeer van de dynastie weer te geven heeft het museum twee graftombes nagebouwd. In een ervan zijn zelfs de originele muurschilderingen nagetekend.



Het Drents Museum heeft de kunstobjecten geleend van verschillende musea in Binnen-Mongolïë. Een van die musea is het 'Inner Mongolia Museum' in Hohhot. De directie is deze week in Assen om de tentoonstelling zelf te bekijken.



Delegatie uit China

"Ik ben erg onder de indruk. Zoiets heb ik in China nog niet gezien", zegt directeur Baodong Yu. De voorwerpen blijven een half jaar in Assen. "Ik kan ze wel missen, maar het is moeilijk. Deze kunst voelt als onze kinderen."



Topstuk van de collectie is het gouden masker van de prinses van Chen. Zij was het nichtje van de keizer en een erg belangrijk persoon. Naast haar gouden masker zijn ook haar laarzen te zien. De voorwerpen werden gevonden in haar graftombe.



Opening

De tentoonstelling opent zondag. Het Drents Museum hoopt zo'n tachtig tot negentig duizend bezoekers te trekken.

Door: Ineke Kemper Correctie melden