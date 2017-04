Ophokplicht voorbij: 'Tien miljoen euro schade voor de hele sector'

HOOGHALEN/WITTEVEEN - Kippenboeren zijn blij dat de ophokplicht is opgeheven. Ze zijn niet alleen blij voor de kippen die weer naar buiten mogen, maar ook blij voor hun eigen portemonnee. Elke dag dat de kippen langer binnen zitten, loopt de inkomstenderving op.

Niet-biologische boeren met vrije uitloopkippen hebben grote schade. In totaal tien miljoen euro voor de hele sector, zegt Johan Bouwhuis uit Wittelte.Bouwhuis heeft vrije uitloopkippen. "De Europese regels schrijven voor dat vrije uitloopkippen niet langer dan elf weken achtereen binnen mogen zitten. Als het langer dan elf weken is, dan mag het ei van de vrije uitloopkip niet meer verkocht worden als vrije uitloop ei, maar is het een scharrelei geworden. Dat scheelt drie cent per ei."Bouwhuis en een kleine veertig collega's hebben een rechtzaak tegen de Nederlandse staat aangespannen om de schade vergoed te krijgen. Komende maandag doet de rechter in Den Haag uitspraak.Ze komen heel voorzichtig naar buiten, de vierduizend kippen van biologische kippenboer Kees Sijbenga in Hooghalen. "Ze hebben zo lang binnen gezeten dat ze weer moeten wennen. Ik denk dat na een dagje buiten lopen ze morgen wel weer naar buiten zullen rennen als vanouds", zegt Sijbenga.De boer is blij dat de dieren weer naar buiten mogen. Veel beter voor het welzijn van de kippen, zegt hij. "Buiten kunnen ze bijvoorbeeld een stofbad nemen, dat kan in de stal veel moeilijker." Volgens de pluimveehouder leggen de kippen bij een lang binnenverblijf ook minder eieren, dan als ze iedere dag naar buiten mogen.De biologische kippenboeren hebben veel minder financiële schade dan niet-biologische boeren. "Een biologische kip blijft een biologische kip. Of de kip nou binnen of buiten zit, het is en blijft biologisch", zegt Sijbenga.