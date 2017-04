Meer dan dertig scholen staan leeg in Drenthe

ASSEN - Wonen of werken in je vroegere klaslokaal. Je moet het maar willen, maar het kan steeds vaker. Meer dan dertig scholen staan leeg in de provincie en daar moet een nieuwe invulling voor worden gezocht, want ja, wat doe je ermee?

"Wat leuk! Ik heb hier vroeger nog les gehad", krijgt tandarts Bert-Jan Sietzema soms te horen als een patiënt bij hem in de stoel ligt. Sinds januari zit de nieuwe tandartspraktijk in het vroegere gymzaaltje van basisschool De Diedel in Meppel. Sietzema: "Van de gemeente moet een tandartspraktijk in een woonwijk zitten. Dan kom je snel op een oud schooltje uit, want die staat sowieso in een woonwijk. Dus dit was wel een logische plek."In vroegere schoolgebouwen komen niet alleen bedrijven te zitten, zoals bij deze tandartspraktijk in Meppel. In veel lege scholen komen ook appartementencomplexen voor dorpsbewoners of bijvoorbeeld hulpbehoevende senioren. Zo wordt de binnenkant van de Emmenschool in Gasselternijveen nu gestript om ruimte te maken voor zeven appartementen."Kijk, hier stond het bureau van de leraar en daar hing de landkaart aan de muur." Toltsje Scheringa staat in haar oude groep zes, waar ze jarenlang invaljuf was op de donderdag. "En nu heb ik me aangemeld om hier te gaan wonen," zegt Scheringa enthousiast. "Ik hoop dat ik een appartement krijg met een mooie lange muur, zodat ik al m'n boeken in de boekenkast kan stoppen."Maar zo goed als deze twee schoolgebouwen gevuld worden, is niet de regel voor al die leegstaande panden in Drenthe. Zo strandde deze week nog een burgerinitiatief in Een, waar drie bewoners plannen hadden met de gesloten basisschool De Regenboog. Ook Dorpsbelangen Nieuw-Roden is niet blij met de plannen voor woningbouw in het karakteristieke pand van de Meester de Vriesschool. Volgens hen worden de appartementen te klein."Het is heel lastig," zegt ook wethouder Jan Zwiers van de gemeente Coevorden. In zijn gemeente staan zeven scholen leeg. De meeste van heel Drenthe. "Woningbouw is ook niet de perfecte oplossing, want soms moeten niet meer woningen worden toegevoegd aan een gebied. Dat maakt het extra gecompliceerd."In Coevorden zijn de laatste tijd twee zogenaamde Brede Scholen gebouwd, waar verschillende scholen in samengingen. Daardoor kwamen de oude schoolgebouwen dus leeg te staan. "In de begroting hadden we niet gerekend op kosten voor het slopen van die panden. Ondertussen is dat goed gekomen, maar ja: we moesten wel snel oplossingen zoeken."Voor een aantal panden is ondertussen een nieuwe bestemming gevonden, maar het probleem blijft spelen in de verschillende gemeenten. Want wat is beter: de school slopen, omdat anders een verpauperd gebouw in de buurt komt te staan? Of wachten en soms jarenlang in gesprek gaan met partijen om maar naar de beste oplossing te zoeken?Zwiers: "Soms helpt het nog wel eens om te zeggen dat we het pand gaan slopen. Dan komt het onder de aandacht en biedt zich ineens toch nog een koper aan. Dat maakten we al eens mee en dat schoolgebouw wordt nu verbouwd om mensen met dementie te gaan huisvesten."Gemiddeld staan er drie scholen leeg per gemeente. Bekijk op de kaart hieronder waar schoolgebouwen in uw gemeente leegstaan.