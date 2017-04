OM betreurt commotie over 'staatsgeheim' dossier Sharleyne

ASSEN/HOOGEVEEN - Het OM betreurt de commotie die is ontstaan door de stempel staatsgeheim, dat het OM-journaal in het onderzoek naar de dood van Sharleyne heeft gekregen.

Sébas Diekstra, de advocaat van vader Victor Remouchamps, deed in februari een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Hij wilde weten hoe het OM tot het besluit was gekomen om de zaak te laten rusten."In de reactie op dit verzoek is door de hoofdofficier van justitie onder andere aangegeven dat het journaal, dat door de officier van justitie is bijgehouden, niet wordt verstrekt. Daarbij wordt verwezen naar art. 11 van de WOB: het journaal bevat persoonlijke beleidsopvattingen van de officier van justitie", aldus het OM.Volgens het OM wordt echter geheel overbodig vermeld dat het OM-journaal de status heeft van staatsgeheim. "Deze classificatie heeft te maken met het beveiligingsniveau van de informatie. Gelet op de aard van de onderzoeken waarin een OM-journaal wordt bijgehouden, krijgt het OM-journaal de stempel staatsgeheim."Het OM verklaart dat in de brief naar de advocaat per ongeluk gesproken wordt over 'Stg-Geheim'. "Deze mate van beveiliging heeft op zich niets te maken met de (inhoudelijke) vraag of de vastgelegde informatie kan worden verstrekt op basis van de WOB. In die zin was de toevoeging ‘Stg-Geheim’ overbodig", erkent het OM.