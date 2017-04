OM betreurt ontstane commotie over 'staatsgeheim' dossier Sharleyne

ASSEN/HOOGEVEEN - Het OM betreurt de commotie die is ontstaan door het OM-journaal als 'staatsgeheim' te bestempelen in de reactie op het verzoek van de advocaat om stukken over het onderzoek naar de dood van Sharleyne.

Sébas Diekstra, de advocaat van de vader Victor Remouchamps, deed in februari een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Hij wilde alle informatie in stukken die het OM heeft over het onderzoek naar de dood van Sharleyne. Het OM heeft het verzoek voor een deel afgewezen. De informatie in het zogenoemde OM-journaal is niet gegeven aan de advocaat.Omdat het om een ernstige zaak ging, heeft de officier van justitie een persoonlijk journaal bijgehouden. Dit OM-journaal wordt voor intern beraad gebruikt. In dit journaal komen “persoonlijke beleidsopvattingen” voor. De WOB bepaalt dan in artikel 11 dat deze informatie niet openbaar hoeft te worden gemaakt, aldus het OM.Volgens het OM was het overbodig om in de afwijzing te vermelden dat het OM-journaal in deze zaak “de status heeft van Stg-Geheim”. Dit is niet de reden geweest om de informatie uit het OM-journaal niet te geven aan de advocaat, blijkt uit de reactie van het OM Een OM-journaal wordt gebruikt in ernstige zaken. De informatie hierin moet beveiligd worden. Hiervoor zijn verschillende beveiligingsniveaus door de overheid bepaald. In de afwijzing van het OM is onjuist vermeld dat een OM-journaal het beveiligingsniveau “Stg-Geheim” heeft. Een OM-journaal heeft het beveiligingsniveau “Stg-Confidentieel”, aldus het OM.Het OM betreurt de commotie die is ontstaan door de rubricering ‘staatsgeheim’ dat het OM-journaal in het onderzoek naar de dood van Sharleyne heeft gekregen.