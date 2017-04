Bert-Jan Lindeman rijdt laatste voorjaarsklassieker Luik-Bastenaken-Luik

WIELRENNEN - Bert-Jan Lindeman uit Assen staat zondag met drie landgenoten aan de start van Luik-Bastenaken-Luik, de laatste voorjaarsklassieker van dit seizoen.

De LottoNL-Jumbo-ploeg start zondag met nog drie Nederlanders: Bram Tankink, Antwan Tolhoek en Steven Lammertink.Volgens ploegleider Frans Maassen past Lindeman de laatste voorjaarsklassieker misschien nog wel het best. "Ik denk dat hij in Luik-Bastenaken-Luik misschien wat meer ruimte krijgt dan in de Waalse Pijl. Hoewel de finale hem daar misschien wat minder ligt."De Nederlandse ploeg, die dit voorjaar tot dusverre weinig succes boekte in de eendaagse wedstrijden, start verder met de Italiaan Enrico Battaglin, de Duitser Paul Martens, de Belg Floris de Tier en de Amerikaan Alexey Vermeulen.