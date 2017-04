Ben Feringa te gast in College Tour: 'Hoogtepunt in deze reeks van het programma'

GRONINGEN - In de Stadsschouwburg in Groningen is vanmiddag het televisieprogramma College Tour, met als gast Nobelprijswinnaar Ben Feringa uit Paterswolde, opgenomen.

Hoogleraar scheikunde Feringa werd ondervraagd door presentator Twan Huys en ging in gesprek met studenten. "Het was in alle opzichten een hoogtepunt in deze reeks van het programma", zegt Huys over de opnames tegen RTV Noord "Feringa is de ideale gast, het is iemand die heel veel gepresteerd heeft en die op een begrijpelijke manier ingewikkelde zaken kan uitleggen", aldus Huys.Het programma wordt vrijdagavond 28 april uitgezonden door de NTR op NPO2.