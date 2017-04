Autokrakers Emmen nog niet gepakt: ruim honderd inbraken

EMMEN - Het aantal autoinbraken in Emmen en omgeving blijft maar oplopen. Werden in januari en februari zestig auto's opengebroken, inmiddels zijn het er meer dan honderd, zegt politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer.

"Opvallend vaak bestaat de buit uit gereedschap", aldus Zinsmeyer. Het gaat volgens hem vaak om bestelbusjes die worden opengebroken. Ook wordt geregeld geld en navigatieapparatuur buitgemaakt.De politie surveilleert extra en adviseert Emmenaren geen waardevolle spullen achter te laten in hun auto. "Ook is het belangrijk dat mensen meteen 112 bellen als ze iets verdachts zien."Wie verantwoordelijk zijn voor de autokraken , is nog steeds onduidelijk. De politie vond eerder dit jaar wel dna-sporen in opengebroken auto's. Van wie die zijn wordt nog onderzocht. Dat onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) duurt enkele maanden.Autoschadeherstelbedrijf CAS heeft al 15 tot 20 keer braakschade hersteld sinds het begin van het jaar. "Meestal is er door de inbrekers een ruitje ingetikt," zegt Nick Stokker van CAS. Normaal gesproken heeft het bedrijf maar incidenteel een auto in reparatie met braakschade, maar nu is er duidelijk sprake van een golf.