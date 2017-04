Bibliotheken Zuidwolde en Ruinerwold mogelijk op zoek naar nieuwe locatie

Er worden in de toekomst wellicht minder boeken uitgeleend in De Wolden (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

ZUIDWOLDE - Het pand van de bibliotheek in Zuidwolde wordt mogelijk verkocht. Dat stelt bibliotheekmanager Anneke de Haas voor. Daarnaast wil De Haas vertrekken uit de vestiging de Buddingehof in Ruinerwold.

De bibliotheken moeten bezuinigen en de gemeente stelt een visie op voor bibliotheken in De Wolden (De Wijk, Ruinerwold, Ruinen en Zuidwolde).



Tienduizenden euro's bezuinigen

Eerst was er sprake van een bezuiniging van 180.000 euro, maar dit bedrag werd vorig jaar juni door een unaniem aangenomen motie van tafel geveegd. Wel blijft er een bezuiniging van minimaal 60.000 euro staan. Hoe dat ingevuld gaat worden, is nog niet precies bekend.



Manager Anneke de Haas heeft de gemeenteraad een voorstel gedaan om de hoofdvestiging in Zuidwolde in de verkoop te doen en uit de locatie de Buddingehof in Ruinerwold te vertrekken. Daarnaast worden er wellicht achtduizend boeken uit de collectie gehaald.



'Toplocatie voor topprijs'

"De locatie in Ruinerwold is een toplocatie, maar daar betalen we ook een topprijs", legt De Haas uit. "Daar zijn we 22.000 euro aan huur kwijt." De bibliotheek zou dan op zoek willen naar een andere locatie in het dorp. "In Zuidwolde kunnen we bijvoorbeeld bij multifunctioneel centrum De Boerhoorn in trekken en samenwerking zoeken met stichting Welzijn."



Want de bibliotheek is meer dan boeken lenen, benadrukt ze. "We hebben bijvoorbeeld ook mensen die koffie bij ons komen drinken." De visie van de gemeente is om te denken in functies van de bibliotheek en niet in stenen. Op dit moment worden de plannen verder uitgewerkt. In juni tijdens de bespreking van de kadernota neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing over de toekomst van de bibliotheken.

Door: Janet Oortwijn