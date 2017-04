Borger-Odoorn wil drie zwembaden open houden

EXLOO - De drie huidige buitenbaden in de gemeente Borger-Odoorn blijven zeker open. Maar ze nu onderbrengen in één organisatie, dat gaat de gemeenteraad te ver. Daarvoor zijn de verschillen te groot, vindt een meerderheid in de raad.

De gemeenteraad discussieerde vanavond over het voorstel van het college om de buitenbaden De Leewal in Exloo en De Buinerstreng in Nieuw-Buinen in één organisatie onder te brengen, met het al geprivatiseerde zwembad De Zwaoi in Valthermond.Voorzitter Annemiek de Groot van De Zwaoi sprak in en zei tegen de raad dat ze ‘gemengde gevoelens’ heeft bij het voorstel. “De verschillen zijn nu te groot om in één stichting op te gaan. Bij ons werken veel vrijwilligers en werken mensen onder een andere CAO.”Gemeentebelangen Borger-Odoorn vindt dat het succesvolle zwembad in Valthermond niet de dupe mag worden van de discussie. “Ze hebben daar in vier jaar veel bereikt, van twee ton subsidie naar vijftigduizend. Het lijkt ons beter om eest de baden in Exloo en Nieuw-Buinen naar een ander level te krijgen”, aldus raadslid Ron Reinds. CDA en VVD vinden dat ook.Wethouder Frits Alberts gaat het collegevoorstel aanpassen. “Het is duidelijk dat de raad vindt dat er eerst iets in Exloo en Nieuw-Buinen moet gebeuren.” Het is nog onduidelijk wanneer het besluit valt over de toekomst van de zwembaden.