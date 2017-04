President No Surrender Emmen vrij, ander clublid blijft vastzitten

ASSEN/KLAZIENAVEEN - De 48-jarige president van de afdeling Emmen van No Surrender zit niet langer in voorarrest. Dat zegt zijn advocaat Roy van der Wal. De Klazienavener werd op 13 januari opgepakt op verdenking van handel in cocaïne en speed vanaf december 2014.

Op 13 januari viel de politie ook het clubhuis van de motorclub in Emmen binnen en maakte ze bekend dat de top van het chapter in Emmen wordt verdacht van grootschalige drugshandel.De rechtbank heeft vorige week, na een positief onderzoeksrapport van de reclassering, besloten dat de man zijn rechtszaak thuis mag afwachten. Volgende week dinsdag begint het proces tegen de Klazienavener met een zogenoemde regiezitting. De zaak wordt later pas inhoudelijk behandeld.Van der Wal stond donderdag in de rechtbank een ander lid van de Emmer afdeling van No Surrender bij die ook vastzit voor drugshandel. Het gaat om een 50-jarige man uit Nieuw-Amsterdam, die sinds oktober vastzit. De rechtbank bepaalde donderdag dat hij nog minstens drie maanden in voorarrest blijft.De Nieuw-Amsterdammer wordt verdacht van het bezit van speed, xtc en cocaïne en het verhandelen van harddrugs naar Duitsland. Van der Wal bepleitte donderdag dat het na een half jaar tijd was dat de man vrij zou komen.Volgens hem heeft zijn cliënt gezondheidsklachten en raakt zijn gezin in financiële problemen vanwege zijn voorarrest. Hij pleitte voor vrijlating met een enkelband en huisarrest. De rechtbank vindt het risico dat de man verder gaat met de handel daarvoor te groot en houdt hem in de cel.De advocaat was na afloop van de korte zitting donderdag erg kwaad. Volgens hem heeft het OM grote fouten gemaakt bij het onderzoek naar de Nieuw-Amsterdammer en is er geen enkel bewijs voor drugshandel. “Er zijn bovendien zeven medeverdachten, maar die zitten niet vast. Zij hebben zelfs nog geen dagvaarding gekregen en mijn cliënt zit zomaar een half jaar in voorarrest”, brieste de advocaat. “Te gek voor woorden dit. Omdat het gaat om een lid van No Surrender, gaat het OM af op onderbuikgevoel."Op zijn vraag of al duidelijk is of de medeverdachten, onder wie de partner van de Nieuw-Amsterdammer en twee Duitsers, ook strafrechtelijk worden vervolgd, had de officier van justitie in de rechtszaal geen antwoord.De rechtbank wil dat het OM voor de volgende zitting in de zaak tegen de Nieuw-Amsterdammer, op 11 juli, duidelijkheid verschaft over het aantal medeverdachten dat moet voorkomen.