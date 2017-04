Een lege stoel in de raadszaal in Emmen

EMMEN - Stilte vanavond in de raadszaal in Emmen na mooie woorden van CDA-fractievoorzitter Auke Oldenbeuving. De raad staat vanavond stil bij het overlijden van wethouder Bouke Durk Wilms.

Een lege stoel tussen de overige collegeleden blijft over, de plek van Wilms. Een stoel waar partijgenoot Oldenbeuving vanavond veel naar keek.Wat valt er te zeggen wanneer een vriend, collega of partijgenoot wegvalt. Weinig, behalve een gepaste stilte en loftuitingen voor een bestuurder die geroemd wordt om zijn harde werken. "Ze moeten hem herinneren als de wethouder die altijd op zoek was naar het compromis en naar het samenwerken voor de samenleving", vertelt Oldenbeuving.De CDA-fractievoorzitter noemde vanavond de moeilijkste raadsvergadering die hij ooit had gehad. In een in memoriam ging hij in op Bouke Durk als mens, partijgenoot en wethouder. Behalve de mooie woorden is er vooral ongeloof over het overlijden van Wilms, bij wie ruim een maand geleden kanker werd geconstateerd. "Dat komt keihard binnen. We wisten vanaf het begin dat het ongeneeslijk zou zijn, maar zelf was hij nog redelijk optimistisch."Volgens Oldenbeuving wilde Wilms nog met volle kracht vooruit. "Hij wilde nog werken en dingen doen. Dan is het toch wel cru om na drie weken te constateren dat dat niet meer zou gaan." Wilms was nog aanwezig bij de beëdiging van burgemeester Eric van Oosterhout op maandag 13 maart. Het zou de laatste keer zijn dat de wethouder op 'zijn' stoel in de gemeenteraad zou zitten.In de laatste weken van het leven van de wethouder had Oldenbeuving voornamelijk via de broer van Wilms contact met hem. "Dat is bewust. Je wereld wordt zo klein en alles gaat zo snel, dan is vooral familie belangrijk."Wilms is een geliefd man. Vanuit de culturele sector, de kunstwereld, andere gemeenten en de agrarische wereld, overal komen reacties binnen op zijn overlijden. "Veel mensen kennen hem en mogen hem", aldus Oldenbeuving. Hij vindt het dan ook mooi dat iedereen volgende week vrijdag om 15.00 uur afscheid van hem kan nemen in het Atlas Theater tijdens een openbare herdenkingsdienst. Maandag wordt Wilms in besloten kring begraven."Maar het leven is harder dan de politiek", besluit Oldenbeuving. "Wij nemen straks afscheid van een wethouder. Zij van een vader, een echtgenoot, een broer, een zoon. Wees straks in gedachten bij hen." Oldenbeuving kijkt nog even naar de lege stoel van Wilms. "Ja, dat doet pijn ja. Daar zit ik de hele avond naar te kijken. Dat doe je dan toch met tranen in de ogen."