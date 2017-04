Vader Sharleyne klaagt over staatsgeheim: 'Het OM heeft heel wat uit te leggen'

HOOGEVEEN - Victor Remouchamps, de vader van het overleden meisje Sharleyne uit Hoogeveen, dient bij minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) een klacht in over het tot staatsgeheim bestempelen van delen van het onderzoeksdossier van zijn dochter.

Dat bevestigt zijn advocaat Sébas Diekstra vanavond.De advocaat had namens de vader met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) het onderzoeksdossier opgevraagd over de dood van Sharleyne. Dat WOB-verzoek werd deels van de hand gewezen doordat delen van het zogenoemde OM-journaal als 'staatsgeheim' zijn aangemerkt.Het Openbaar Ministerie zei vanavond in een verklaring de commotie die is ontstaan door de rubricering 'staatsgeheim' te betreuren. Volgens het OM is "geheel overbodig" vermeld dat het journaal die status heeft.Volgens Diekstra blijkt uit het persbericht van het OM dat de rubricering staatsgeheim oneigenlijk en onbevoegd wordt gebruikt voor zaken die bijvoorbeeld voor commotie hebben gezorgd en zaken die publicitair gevoelig liggen. "Daar is het staatsgeheim niet voor bedoeld", zegt hij.Uit het dossier over Sharleyne blijkt volgens hem geen enkel gevaar voor de veiligheid van de staat. "Het lijkt er sterk op dat men iets heeft te verbergen. Het OM heeft heel wat uit te leggen", aldus Diekstra.