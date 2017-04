D66 en VVD willen tweede coffeeshop in Assen

ASSEN - Een tweede coffeeshop in Assen. Dat willen D66 en VVD. Maar burgemeester Marco Out wil dat niet.

Een tweede coffeeshop zal volgens hem altijd zorgen voor overlast voor de omgeving. Volgens Out is één coffeeshop voor het aantal gebruikers in de provinciehoofdstad voldoende. "En de overlast bij deze coffeeshop is goed beheersbaar", aldus Out.D66 en VVD willen wel een tweede coffeeshop, zo bleek vanavond in de gemeenteraad, omdat dit overlast en leefbaarheidsproblemen kan spreiden. Ook verwachten ze hiermee de illegale straathandel tegen te gaan. Verder denken ze dat concurrentie de kwaliteit een impuls kan geven.Eind vorig jaar pleitte een coffeeshophoudster uit Steenwijk in de Asser raad al voor een tweede coffeeshop in de provinciehoofdstad. Ook toen al gaf burgemeester Out aan daar niet voor te voelen.Out bestrijdt dat een tweede coffeeshop de straathandel zal terugdringen. Verder zal een tweede coffeeshop volgens Out een nieuw klantenbestand gaan opbouwen, "en dat staat haaks op ons beleid om het gebruik van softdrugs te ontmoedigen."De SP wil ook geen tweede coffeeshop in Assen. De ervaring elders leert volgens fractievoorzitter Jan Broekema dat de straathandel en thuiskwekerijen dan zeker niet zullen afnemen. Volgens de SP is het goed zoals het nu is, met één coffeeshop in Assen.